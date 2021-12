Ministro Cevallos afirma que norma para exigir el carné de vacunación no es inconstitucional

Luego de que entre en vigencia la norma que establece que las personas mayores de 18 años están obligadas a presentar su carné de vacunación contra la COVID-19, para ingresar a locales de espacios cerrados, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, señaló que dicha medida no es inconstitucional y que lo hacen para proteger la salud de la población.

El titular del Minsa dijo que el país ha llegado al 70% de la población inmunizada y que dicho porcentaje equivale a 19′756,304 personas mayores de 12 años que se encuentran protegidas ante dicho virus.

“Las medidas dictadas por el gobierno no son para molestar a nadie, no son para incomodar a las personas, sino son para cuidarnos y protegernos colectivamente entre todos (…). No es inconstitucional, nosotros respetamos el derecho de la persona de quererse vacunar más allá de los más de 63 mil personas que tenemos hospitalizadas que no están vacunadas y solo 4 mil que son las vacunadas; es decir, el 80% de las personas que tenemos hospitalizadas y también las que tenemos en cuidados intensivos son personas que no están vacunadas con las dos dosis”, señaló Cevallos.

Cevallos detalló que el Perú se ubica entre los cuatro países de América Latina, después de Brasil, Colombia y Argentina, con mayor cantidad de la población vacunada y que este "es un logro del personal de Salud, junto a la población que viene colaborando con dicho compromiso".

¿DÓNDE ME PUEDO VACUNAR CONTRA EL CORONAVIRUS?

Si usted aún no ha recibido la primera dosis contra el coronavirus, deberá consultar en el padrón de vacunacion a qué centro debe asistir para recibir la vacuna. Ingrese AQUÍ y consulte (https://www.gob.pe/13320-consultar-el-padron-nacional-de-vacunacion-contra-la-covid-19-pongo-el-hombro)

Recuerde que si usted no figura en el padrón, podrá asistir al centro de vacunación más cercano con su documento de identidad y un recibo de servicios.

CARNET DE VACUNACIÓN

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que usted podrá solicitar su carnet de vacunación contra la COVID-19 AQUÍ (https://gis.minsa.gob.pe/CarneVacunacion/)