Áncash: Tras muerte de turista restringen horario de visitas al nevado Pastoruri

El nevado Pastoruri, situado en la provincia de Recuay, en la región de Áncash, tendrá restricciones a su horario de visitas, debido a la temporada de lluvias y tormentas eléctricas, que comenzó en la zona de uso turístico y recreativo de la montaña, según informó la jefatura del Parque Nacional Huascarán.

Las restricciones se dieron a través de un comunicado, indicando que, a partir del miércoles 24 de noviembre, se permitirá el ingreso al puesto de control y vigilancia de Pastoruri desde las 7:00 a.m. hasta las 10:30 a.m. Y después, no se permitirá el ingreso. Antes el horario era de 7:30 a.m. a 04:00 p.m.

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) tomo esta medida luego que una turista, recién casada, falleciera durante una tormenta eléctrica. Dicho comunicado fue reenviado a todas las agencias de viaje y turismo que ofrecen sus servicios en esa parte de Áncash.

RAYO MORTIFERO

Cabe recordar que, el pasado viernes 19 de noviembre, María Mercedes Romero Trujillo, murió tras ser alcanzada por un rayo, cuando paseaba por una laguna, según informaciones de la Policía Nacional. Mientras tanto, su esposo Daniel Samuel Sisniegas Baldoceda resultó con graves quemaduras. El hombre fue trasladado a la clínica San Pablo de la ciudad de Huaraz, debido a que su estado de salud es crítico.

Además, se supo que los familiares de la pareja trasladaron el cadáver de María Romero Trujillo, a la capital para su sepelio.