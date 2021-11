Ministro de Salud responde a Metro de Lima: "el protector facial ya no es obligatorio"

Controversia. El ministro de Salud, Hernando Cevallos, cuestionó el comunicado que lanzó Línea 1 del Metro de Lima y señaló que el uso del protector facial ya no es obligatorio en ninguno de los servicios de transporte.

Recordemos que Línea 1 publicó en sus cuentas de redes sociales un recordatorio a todos los usuarios a seguir usando sus protectores faciales, pese a que la normativa que fue decretada el sábado por el Ministerio de Transportes ya lo desestimaba.

"Pedimos a todas aquellas personas que hacen uso del sistema del Metro de Lima cumplir con las normas establecidas por las autoridades competentes", figura aún en el pronunciamiento de Línea 1.

Sin embargo, Hernando Cevallos sostuvo hoy a la prensa que ya se va a corregir con las autoridades pertinentes. “No hay controversia, ya el ministerio ha publicado, incluso se va a llamar ahora a la viceministra de Transportes para que no quede ninguna duda. Ya lo hemos señalado, el protector facial no es obligatorio, es una recomendación del ministerio en lugares donde hay una gran aglomeración de gente, pero no es obligatorio”, enfatizó Cevallos.

DOBLE MASCARILLA

Cevallos precisó que lo obligatorio “es el uso de la doble mascarilla o una KN95″ y que esta medida “incluye al Metro de Lima”. “De pronto no se ha entendido con claridad la norma, vamos a conversar con la viceministra (de Transportes) por si hay alguna duda y esto quede claro”, remarcó.