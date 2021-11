Covid-19: la última semana se registraron 15 nuevos casos de la variante delta en la región Áncash

La Dirección Regional de Salud (Diresa) de Áncash informó que en la última semana epidemiológica se detectaron 15 nuevos casos de la variante delta de la Covid-19. Así, de acuerdo con las estadísticas, la cifra de infectados con esta nueva variante llegan a 68 en toda la región.

En la última semana, el distrito de Nuevo Chimbote es donde más casos de la variante delta se han reportado, de acuerdo al siguiente detalle: hospital I Cono Sur de Essalud (1), centro de salud Yugoslavia (4), puesto de salud 3 de octubre (1) y en el puesto de salud Garatea (1).

Mientras en Chimbote los nuevos casos fueron atendidos en el centro de salud Florida (4), centro de salud Progreso (1) y el puesto de salud La Unión (1). En la zona sierra un caso se detectó en el hospital Víctor Ramos Guardia y otro en el hospital de Caraz, informa la agencia Andina.

NO RELAJAR MEDIDAS SANITARIAS

Ante esta situación, los representantes de la Diresa invocaron a todos los ciudadanos a no relajar las medidas de bioseguridad contra el coronavirus y continuar con el cumplimiento estricto de los protocolos para no infectarse, y que no olviden vacunarse con las dos dosis.