Covid-19: Minsa pide a movimientos antivacunas "parar la desinformación"

La jefa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsa), Gabriela Jiménez, comentó hoy que en distritos de Lima, como Ancón, Santa Rosa o Puente Piedra ha comprobado que algunas personas se niegan a vacunar contra el covid-19 exponiendo argumentos absurdos y que por ejemplo, la situación en la Amazonía es más crítica.

En ese sentido, pidió hoy a los movimientos antivacunas "parar la desinformación" y dejar que sea la ciencia la que ayude a decidir si las personas reciben las dosis. "Nos dicen 'no me voy a vacunar porque me están poniendo el chip del 666', 'la vacuna del diablo', 'nos quieren esterilizar', 'nos quieren dominar'", detalló con Andina al Día.