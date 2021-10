Cajamarca: lanzan botellas y sillas a efectivos policiales por suspender concierto de salsa

La Policía Nacional intervino un local ubicado en Chota, Cajamarca, donde se realizaba un concierto de salsa y ordenaron suspenderlo, por no contar con los permisos necesarios ni respetar los protocolos de bioseguridad contra la Covid-19.

Tras la medida, descontrolados asistentes comenzaron a lanzar botellas de cerveza y sillas a los agentes policiales, dado que les indicaron que no les devolverían el dinero de la entrada. Afortunadamente, no se registraron lesionados.

"No contaban con la documentación correspondientes, los asistentes no tenían mascarillas, estaban ingiriendo licor, no se respetaba el distanciamiento social y había un aproximado de 400 personas, superando el afloro permitido", declaró un agente.