Huancayo: madre enfrenta y golpea a sujeto que habría intentado ultrajar a su hija de tres años

Un sujeto que habría intentado ultrajar a una niña de 3 años en un baño, fue enfrentado y golpeado por la madre de la menor, antes de que fuera detenido por la Policía. Lily C. (38), sorprendió a Antonio M. (47), tocando a la pequeña.

El suceso se registró la tarde de ayer en uno de los baños del coliseo Wanka, la mamá agarró a puñetazos y patadas al presunto agresor, y al escuchar sus gritos, jóvenes que jugaban fútbol en el lugar, se sumaron a la paliza contra el sujeto.

Según reveló la mujer, como todos los días vendía mascarillas en las afueras del coliseo, cuando su hija Y.G.C. (03), que jugaba cerca desapareció, la buscó por varios minutos y al entrar a uno de los baños observó que su hija era agredida.

La mujer retuvo al presunto violador hasta la llegada de la policía. “Yo no he cometido nada, todos me han agarrado ahí de traición. Por ningún motivo le he agarrado a la niña, eso es mentira”, dijo el sujeto que también vende en el lugar.