Enfermera perdió un ojo tras ser atacada durante paro de cocaleros en Madre de Dios

Una enfermera perdió la visión de su ojo derecho luego que le cayera una piedra durante los enfrentamientos en el valle de San Gabán, donde los cocaleros vienen acatando un paro indefinido.

La mujer fue identificada como María del Pilar Poblete Palomino, de 35 años, quien se dirigía a Puerto Maldonado para trabajar como enfermera cuando fue atacada con piedras por parte de un grupo de manifestantes.

“En eso que hemos estado tratando de escapar de las piedras, he volteado para ver dónde correr y me ha caído una piedra al ojo. Ahora los doctores me han visto y me han dicho que me han reventado el ojo, mañana me van a operar para sacarme el resto de lo que está quedando en mi ojo, ya no hay nada”, dijo.

OBLIGAN A COLOCAR INSCRIPCIONES

La profesional de la salud detalló que fue un grupo de 20 personas quienes los retaron a pasar por los bloques y hasta los obligaron a colocar en el carro donde viajaban inscripciones como “viva el paro”.