Ministro de Salud: retorno a clases escolares generales este año no es prudente

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, dijo que se debe esperar el año que viene para retomar las clases escolares generales, pues en los próximos meses los menores de 17 años ya estarán vacunados contra el covid-19. Recordemos que actualmente los mayores de 18 años son inmunizados a nivel nacional.

“Apresurarnos ahora con niños no vacunados, desde mi punto de vista, no me parece prudente. Hay que esperar el año que viene”, aseveró. Precisó que la mayoría de escolares concurren a escuelas públicas que a veces no cuentan con servicios higiénicos y además se trasladan en transporte público.

“No todos los colegios tienen las mismas condiciones. Todo esto tiene que ser evaluado antes de autorizar el retorno general a las clases”, señaló. No obstante, el titular del Minsa recordó que en algunos colegios a nivel nacional hay experiencias pilotos respecto al retorno a clases semipresenciales.

PROTOCOLOS CLAROS

El ministro Cevallos reiteró que el reinicio de las clases escolares es “un tema de evaluación, si están las condiciones en los colegios”. “Todavía tenemos que ajustar los protocolos para los chicos más pequeños menores de 12 años para permitir que puedan volver a clases”, agregó.