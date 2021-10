Julio Velarde: "El dólar está subiendo por incertidumbre y temor"

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, señaló este miércoles que el alza en la cotización del dólar debe su razón a la incertidumbre que se vive en la actualidad.

"Está subiendo el dólar, yo creo por incertidumbre. Es la razón por la que está subiendo: incertidumbre. Yo diría claramente incertidumbre, en muchos casos, incluso, temor. Nadie quiere poner en riesgo sus ahorros. No hay que sorprendernos que suceda esto, cuando hay desconfianza", sostuvo en medio de su presentación en la Comisión de Economía del Congreso.

BCR NO ES ‘TODOPODEROSO’

Julio Velarde puntualizó que el BCR no es "todopoderoso" y que no existe forma de frenar la situación si las ventas son demasiado grandes.

Además, insistió que no es tarea de su institución controlar el tipo de cambio y que esta no tiene capacidad ilimitada para intervenir en el alza del dólar. "Sencillamente no podemos fabricar dólares, sí soles, pero no dólares".