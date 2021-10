Huancayo: intervienen a joven que robó más de S/100 mil a su madre

No cambia. Muchacho sigue siendo el dolor de cabeza para su madre. Hace un año fingió un secuestro por el que pedía 7 mil soles a su progenitora, esta vez hurtó la suma de 120 mil soles, que era un préstamo que solicitó a un banco la afligida mujer para la compra de un terreno.

Leonardo O. (24), es el joven que aprovechó que su madre fue a la iglesia, la tarde del último sábado, para robarle, lo habría hecho en complicidad con su pareja Shirley C. (24). La señora Adela C. (58), puso la denuncia tras ver su armario abierto y comprobar que no estaba el dinero.

“Gracias a un trabajo rápido de los efectivos de la DIVINCRI se logró la detención del joven quien aceptó haber hurtado el dinero y que junto a su enamorada ya habían depositado 10 mil soles en la cuenta de la chica”, señaló el jefe de la VI Macro Región Policial Junín, general Roger Arista.

Según revelaron familiares, en julio del año 2020, el muchacho, en complicidad con otros dos amigos, fingió un secuestro solicitando a su progenitora el pago 7 mil soles para su liberación, al final se descubrió que se trataba de un farsa, prometió cambiar pero al parecer no fue así.