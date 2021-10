Toque de queda continuará desde la 1:00 a.m. hasta las 4:00 a.m. en Lima y Callao

El Gobierno dispuso que el horario de inmovilización social en las regiones de nivel moderado, como Lima y Callao, continúe desde la 1:00 a.m. hasta las 04:00 a.m., desde el lunes 4 hasta el domingo 17 de octubre. Asimismo, el uso de los vehículos particulares los domingos no estará prohibido.

El Ejecutivo continúa presentando nuevas disposiciones luego de una evaluación del Ministerio de Salud (Minsa) y de otros sectores en el marco de nuevas medidas en el contexto de la pandemia ocasionada por la Covid-19.

Cabe recordar que, el plazo de nuevas medidas que deben cumplir los ciudadanos en el contexto de la pandemia de la Covid-19 vence el domingo 3 de octubre.