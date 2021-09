Junín: Menor de 15 años es rescatada de presunta banda dedicada a trata de personas

El hecho sucedió el pasado domingo en la cuidad de Huancayo, la menor de iniciales A.F.B.O.(15), salió de su vivienda ubicada en la cooperativa Santa Isabel, para dirigirse a una piscina con unas amigas, sin embargo, la menor tenía como objetivo ir a una fiesta ofrecida por un desconocido que se identifica en Facebook como ‘Shandal’.

“La noche del domingo le escribí a mi hija (por messenger) y me mencionó que llegaría en media hora, sin embargo, no llegó anoche. En la mañana (ayer) me llamó alterada y llorando de un número desconocido pidiéndome por ayuda: ‘No me dejan salir y me amenazaban con un pico de botella’, me contó”, manifestó el padre de la menor.

Tras lo sucedido, el padre de la adolescente, acudió ante el Escuadrón de Emergencia de Huancayo, quienes realizaron un operativo y encontraron en una vivienda a la menor junto a otras tres menores de edad de iniciales Y.S.R.L.(17), M.R.G.A.(16) y M.R.G.A.(16) y a Ánderson Cóndori Valencia (19), este ultimó sería el que captó a las adolescentes a través de Facebook.

Según informó el jefe de la VI Macro Región Policial Junín Huancavelica, general PNP Roger Arista, se iniciarán las investigaciones para determinar si se trata de un caso de trata de menores o prostitución infantil.