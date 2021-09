Cusco: enfermeras reconocieron vacunación a sus hijas en el Poder Judicial, pero negaron aprovechamiento

Las investigaciones en torno a la vacunación regular en las instalaciones de la Corte Superior de Justicia del Cusco, dieron a conocer que, además de los hijos de jueces y demás trabajadores judiciales, también se vacunó a los hijos de enfermeras y trabajadores del sector Salud.

A través de la Gerencia Regional de Salud, se comenzó a despedir a los trabajadores involucrados en dicha jornada de vacunación. La primera en ser removida de su cargo fue la excoordinadora de Inmunizaciones de la Diresa Cusco, Lida Zamalloa, quien negó que la vacunación haya sido irregular y que vacunar en dicho proceso a su menor hija se haya tratado de un aprovechamiento.

“Entenderán que soy funcionario de la Diresa que trabajo de 7 a 2 de la tarde pero me quedo hasta las 10 de la noche, los sábados descanso, pero no, yo trabajo de lunes a domingo ¿en qué tiempo creen que yo hubiera llevado a mi hija a vacunar? (...) No lo considero un aprovechamiento porque mi hija cumplía con el rango de edad y si yo hubiera querido aprovecharme la hubiera vacunado antes”, expresó.