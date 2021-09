Presidente del BCR: nombramiento oficial dependerá del mismo jefe de Estado

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), habló nuevamente sobre su permanencia en la entidad encargada de la estabilidad monetaria. Durante la presentación del Reporte de Inflación de septiembre, dijo que depende del presidente Pedro Castillo y que estaría de acuerdo si es nombrado o no.

"Nunca he querido aferrarme al cargo, me ofrecieron públicamente quedarme, pero he aceptado. Es decisión del presidente si me nombra o no", indicó. Refirió además que durante la reunión con el jefe de Estado no se han mencionado posibles nombres para el nuevo directorio, pero sí lo que se buscaba de este.

"Lo que hemos discutido más que directores fue que no se quería un directorio conflictivo (...) Con el ministro de Economía sí hemos discutido el perfil de directores", comentó. Velarde recordó que anteriormente se tuvo una mala experiencia con un directorio donde dos presidentes y un vicepresidente renunciaron.