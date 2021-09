Piura: brigada “Vamos a tu encuentro” buscaron a no vacunados en mercado

Hoy, 10 de setiembre se inició la campaña “Vamos a tu encuentro, ¡vacunate ya!” en Piura en el mercado “San José”, hasta donde llegó un equipo de brigadas para vacunar a las personas contra la Covid-19.

La campaña “Vamos a tu encuentro, ¡vacunate ya!” del Ministerio de Salud (Minsa) busca promover la vacunación de las personas en el lugar que se encuentren, ya sea su vivienda o centro de trabajo, para evitar que los ciudadanos formen largas colas en los puntos de vacunación.

“Aquí se necesita entender que no estamos trabajando solo con los llamados vacunatones que se van a mantener, pero por otra parte sacar al Minsa al encuentro de la población, por eso, esta nueva estrategia “Vamos a tu encuentro, ¡vacúnate ya!”. Esto, porque hay muchas personas que no se han colocado las segundas dosis o que están en su trabajo y no pueden ir a las campañas centrales. Entonces, es ir casa por casa, ampliar atención en los centros de salud, poner puntos de vacunación de tal manera de acercar la vacuna a la población”, explicó el ministro de Salud, Hernando Cevallos.

Asimismo, Cevallos señaló que la estrategia sería replicada en todo el interior del país y que próximamente se replicará en las regiones de Puno, Cajamarca, Tumbes, entre otros. Asimismo, el ministro de salud hizo un llamado a la población a seguir cumpliendo los protocolos de bioseguridad y a recibir las dos dosis de la vacuna.