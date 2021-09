Magaly Solier gana premio en Bulgaria

La actriz peruana Magaly Solier triunfa nuevamente en el extranjero, la actriz fue galardonada con el premio a la mejor actriz en el festival de Bulgaria Love is folly este fin semana por su papel protagónico de “Raffaella” en The saint off the impossible.

“Contenta y orgullosa de recibir este nuevo precio a mejor actriz en el IFF: Love is folly (Bulgaria), esta vez por el Santo de lo imposible del director suizo Marc Wilkins y producción de Joel Jent”, compartió la actriz través de su cuenta oficial de Facebook.

Además, recordó que ya son más de 25 películas que ha realizado durante su carrera actoral. The saint off the imposible cuenta la historia de una familia de inmigrantes peruanos en Nueva York durante el gobierno de Donald Trump.