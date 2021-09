Ayacucho: docente insulta a estudiante en plena clase virtual

“De qué se ríe, una chibola adefesia que no sabe nada, a mí discútanme con razones”, fue uno de los insultos que lanzó el docente Regis Huamán, catedrático de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga a una estudiante en plena clase virtual porque escuchó algunas risas cuando dictaba una clase.

“Es que históricamente nos han deformado el cerebro, no nos dan opciones, yo mismo he sido religioso, adventista, más de 28 años hasta que me di cuenta que eso era una estupidez y decidí dejar de ser estúpido. Eso es una decisión de cada uno, la única manera de crecer, es dejar de ser estúpido, no hay otra salida”, fue otra de las expresiones que se escucha en el video difundido por el programa “Al estilo Juliana”.

El representante de la Defensoría del Pueblo, David Pacheco, se pronunció y recomendó al centro universitario de Ayacucho que se inicie una investigación contra el docente y aplicar los procedimientos administrativos disciplinarios que correspondan para evitar que se vuelva a repetir una situación similar.