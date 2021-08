Contraloría sobre retrasos en las vacunas: “Es un problema de gestión del Gobierno actual”

El contralor general de la República, Nelson Shack, expresó su preocupación por los retrasos en el proceso de vacunación contra la Covid-19, y cuestionó la prioridad que viene dando el actual Gobierno para garantizar la inmunización de los peruanos.

“Estamos muy preocupados por el proceso de vacunación, no solo de que no se detenga, sino que tiene que acelerarse. (…) Hasta donde recuerdo, todos los contratos, si bien no se pagaron, estaban suscritos. Entonces es un problema de gestión del gobierno actual, particularmente de los sectores de Relaciones Exteriores y Salud. (…) Hoy por hoy, para estas dos instituciones no hay nada más importante que conseguir las vacunas”, manifestó Shack.

Agregó que ambas instituciones tienen que lograr que los laboratorios con quienes el gobierno anterior suscribió los contratos por los lotes de vacunas, cumplan lo programado para que se asegure la vacunación oportuna de la ciudadanía. Anotó que solo con la vacunación también será posible la reactivación económica sostenible. Manifestó que ad portas a una tercera ola, la adquisición de las vacunas es urgente y prioritaria.

El contralor informó que se han acreditado comisiones para investigar lo que viene ocurriendo con la llegada de vacunas al país, y también para verificar lo ocurrido con vacunas que no se aplicaron y que se perdieron por vencimiento, lo que consideró inaceptable. Al respecto se harán las investigaciones para el deslinde de responsabilidades y la aplicación de una sanción ejemplar.

Estas declaraciones las formuló en el marco de las actividades de Despacho Contralor en Ayacucho. Esta mañana la jornada de trabajo se extendió a las provincias de La Mar y Huanta.

RETORNO A CLASES

De igual manera, el contralor general manifestó que a su retorno a Lima promoverá una reunión con el ministro de Educación para abordar el tema del notable incremento de la deserción escolar, los resultados de Aprendo en casa, y respecto a la preparación que viene realizando este sector para el reinicio de clases a nivel nacional el próximo año.

Indicó que, para el reinicio de clases presenciales, no solo es estar preparados con mecanismos de bioseguridad par alumnos y docentes, sino ver la capacidad de infraestructura que tienen para recibir a más de 100 mil alumnos que han migrado de la educación privada a la estatal, durante la época de pandemia, por lo que consideró que el Ministerio de Educación debe hacer una programación del retorno.

MEDIOAMBIENTE

Shack anunció que en Ayacucho la Contraloría realizará controles específicos en materia medioambiental, en el marco del próximo mega operativo de control regional que se realizará en esta región el mes de setiembre, enfocadas a la actuación de la Dirección Regional de Energía y Minas vinculadas a problemas de presunta minería ilegal.

De esta manera, la Contraloría General cumplirá con un tema pendiente, ya que siempre se ha centrado en controlar el uso de bienes y fondos públicos, pero en este caso se trata del ejercicio de la regulación estatal que aun no se ha visto.