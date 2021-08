Huánuco: realizan gran vacunatón para mayores de 38 años

Con gran acogida se realizó la vacunatón convocada por la Dirección Regional de Salud y la Red de Salud Huánuco, esta actividad se lleva a cabo para inocular contra el coronavirus a mayores de 38 años en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, I. E Julio Armando Ruíz Vásquez y la Gran Unidad Escolar Leoncio Prado.

Las autoridades sanitarias informaron que con esta jornada buscan vacunar a todos aquellos que no han recibido la dosis por diferentes motivos, ya que la meta de hoy es vacunar a 10 mil personas, "esta tercera ola de contagios será para los que no se han vacunados y los que sólo recibieron su primera dosis, todos debemos vacunarnos todas las marcas sirven, porque no queremos que llegue la tercera ola y no se pueda controlar", expresaron.

También anunciaron que tras gestiones se logró la adquisición de 10.530 dosis de vacunas para esta jornada y mañana domingo 15 de agosto llegarán 12.000 dosis más.

Esta vacunatón se realiza para evitar la propagación de la Covid-19, más allá de seguir la cultura preventiva es importante tener en cuenta que el sinónimo de vacunación es salvar vidas."

Con un arduo trabajo los profesionales de salud y todos los que laboran en el sector salud, vienen realizando la Vacunatón para luchar contra el virus. Recuerde no bajar la guardia y seguir respetando los protocolos de bioseguridad para evitar posibles contagios: use doble mascarilla y protector facial, lave sus manos constantemente, respete el distanciamiento social y evite las aglomeraciones. Cuide su salud y la de sus familiares.