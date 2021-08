Exportaciones peruanas alcanzaron récord histórico en el primer semestre del año

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, informó que, en el primer semestre del 2021, las exportaciones peruanas alcanzaron los US$ 24 439 millones, cifra 47 % mayor al monto alcanzado en igual periodo del 2020, y el más alto comparado con todos los primeros semestres de años anteriores.

Además, afirmó que el desempeño obedece a los mayores precios como también a la recuperación sostenida de la producción y la oferta exportable nacional. Añadió que, desde el Gobierno, se busca que estos importantes resultados puedan traducirse en más oportunidades y mayores puestos de trabajo, de manera descentralizada, para los peruanos.

El ministro Sánchez comentó que la evolución positiva de las exportaciones es resultado del crecimiento de los envíos de productos tradicionales (US$ 17 215 millones/+50,4%) y no tradicionales (US$ 7 224 millones/+40,7%).