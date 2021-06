Elecciones 2021: trámites de dispensa por no votar pueden hacerse virtualmente

JNE recordó que quienes no hayan podido sufragar o ser miembros de mesa pueden hacerlo desde el lunes. Foto: medios digitales/Panamericana.



El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó que los trámites de dispensa para no pagar la multa electoral, para aquellos que no acudieron a votar en las elecciones del domingo último o no ejercieron el cargo de miembro de mesa, se pueden realizar de forma virtual.

Dicho trámite virtual se realiza en el módulo de dispensa en la página web del JNE desde el pasado lunes, precisaron. El trámite para las personas que presentan contagios por COVID-19 el trámite es gratuito y puede realizarse hasta setiembre.

Para ello se debe adjuntar el documento de alta dado por el médico tratante, en el cual estará señalado la fecha de inicio del contagio y la duración del tratamiento, que debe coincidir con la fecha de las elecciones.

También se puede solicitar una dispensa por otros temas de salud o circunstancias que evidencian imposibilidad de acudir a votar o ejercer como miembro de mesa.

En caso del robo de DNI antes de la elección, lo primero que se debe hacer es presentar la denuncia ante una comisaría, tramitar su nuevo documento de identidad y proceder al trámite con ese documento, cuya fecha de emisión debe ser posterior a la elección.

CAUSALES DE DISPENSA

Motivos de salud, viajes por estudios o salud, desastres naturales, robo o pérdida del DNI, fallecimiento de familiar directo, discapacidad física o mental, encontrarse en prisión, realizar una labor de índole electoral o por error en el padrón de votantes.

También se considera causal de dispensa en esta oportunidad estar en uno de los grupos de riesgo de contagio de COVID-19; es decir, tener más de 65 años o padecer enfermedades determinadas.

También se incluye a quienes, por presentar una temperatura superior a 37.5 grados, se vean impedidos de ingresar a los centros de votación.