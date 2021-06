Ley seca se extenderá hasta el lunes 7 de junio en todo el Perú

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), anunció que desde este viernes 4 de junio quedó prohibida toda reunión o manifestación de carácter político. Quien no cumpla con esta disposición, será sancionado con pena privativa de la libertad de tres meses a dos años, de acuerdo a lo establecido en el artículo 388 de la Ley Orgánica de Elecciones.

Asimismo, el organismo electoral dispuso que, desde las 08:00 horas de hoy hasta las 08:00 horas del lunes 7 de junio, queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas.

La pena aplicable a quienes transgredan esta prohibición es de no más de seis meses de cárcel o una multa no menor de S/ 2 790, además de no poder desarrollar sus funciones o labores durante el tiempo que dure la condena que se aplicará.