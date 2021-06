Segunda vuelta: Desde este viernes están prohibidas las reuniones o manifestaciones políticas

Bajo pena privativa de la libertad no menor de tres meses ni mayor de dos años, recuerda el JNE.

Todo tipo de reunión o manifestación política quedó prohibida desde las 00:00 horas de este viernes 4 de junio, a solo dos días de la segunda vuelta electoral del domingo, recordó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

De no cumplir con la disposición, el órgano electoral recordó que se sancionará con pena privativa de la libertad no menor de tres meses ni mayor de dos años, según artículo 388 de la Ley Orgánica de Elecciones.

A partir de este sábado también se suspende toda propaganda política, incluyendo toda intervención de los candidatos presidenciales en medios de comunicaciones.

LEY SECA

Incumplir la restricción será sancionado con pena de privación de la libertad no menor de dos años o con una multa de entre 30 y 100 unidades impositivas tributarias (entre 132,000 y 440,000 soles).

Por otra parte, desde las las 08:00 horas de mañana sábado y hasta las 08:00 horas del lunes 7 de junio también queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas.

Según la ley orgánica, los que transgredan dicha prohibición recibirán no más de seis meses de cárcel o una multa no menor de 2,790 soles, además de no poder desarrollar sus funciones o labores durante el tiempo que dure la condena que se aplicará.

El domingo 6 de junio, entre las 07:00 y las 19:00 horas (es decir, durante el horario programado para el sufragio) no podrán realizarse reuniones de electores a menos de 100 metros de los puntos de sufragio.