Autos particulares podrán circular este domingo durante segunda vuelta

Premier Violeta Bermúdez señaló que votantes tendrán facilidad de desplazarse a su centro de sufragio en el día de elecciones. Foto: internet.



Este domingo 6 de junio, durante la segunda vuelta electoral, los vehículos particulares podrán circular con normalidad, a fin de que los votantes tengan la facilidad de trasladarse a su centro de sufragio.

La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, declaró el miércoles en conferencia de prensa que durante la votación se podrá circular sin restricciones y que la mayoría de locales está próximo al domicilio gracias a las facilidades dadas por la ONPE.

"Probablemente no necesitaremos hacer uso de nuestro vehículo particular, pero si tuviéramos que trasladarnos, ese día está permitida la circulación de vehículos particulares, y también podemos ir en bicicleta, en transporte público, taxis, etc."

NO HABRÁ VACUNACIÓN

Como se sabe, en Lima y Callao está prohibido sacar los vehículos particulares los domingos, pues ambas jurisdicciones se mantienen en nivel de riesgo "muy alto" frente al COVID-19.

La titular de la PCM recordó que este domingo 6 de junio no habrá vacunación contra el coronavirus en ningún centro de inmunización del país y exhortó a los votantes a cumplir las disposiciones para prevenir contagios de dicha enfermedad.