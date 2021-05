Marcas atacan a balazos a madre e hijos para quitarles S/30 mil que habían retirado de banco

El suceso se registró en el sector de Sangani, distrito de Perené, en Chanchamayo. Una madre y sus dos hijos llegaron hasta una entidad financiera para retirar S/30 mil, y al llegar a su domicilio fueron interceptados por dos delincuentes quienes les dispararon.

Según revelaron las víctimas, fueron atacados en la puerta de su vivienda por dos sujetos que se movilizaban en una moto sin placa, uno estaba con casco y el otro con capucha. Los golpearon y dispararon varias veces para que les entreguen el dinero.

Por lo que, madre e hijos terminaron heridos. Ana C. (68) tiene un orificio de entrada y salida a la altura de la cadera, Percy C. C. (35) fue diagnosticado con traumatismo abdominal y Anderson C. C. (28) tiene una herida en el muslo izquierdo.

Al final, los desconocidos se llevaron el dinero y en el trayecto siguieron disparando. La policía que investiga el caso, encontró un impacto de bala en la casa, así como cuatro casquillos. En las cámaras de seguridad se observa a un motociclista siguiendo al vehículo.