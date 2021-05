Carla García arremete contra Jason Day: “La gente doble cara es peor que la gente mala”

Carla García, hija del expresidente Alan García, negó que, en algún momento de su vida, haya tenido una relación sentimental con el actor Jason Day, a quien consideró como un buen amigo cuando conducían el programa "La casa de los secretos", en un canal local.

“Cómo me vas a preguntar eso. No, éramos buenos amigos. Yo no me arrepiento de las personas con las que he estado cerca en la vida, yo nunca he sido desleal”, dijo la presentadora en una entrevista con Milagros Leiva.

De acuerdo con su testimonio, su padre Alan García, tenía preocupación por el círculo amical de su hija.

“Jason fue a Palacio varias veces y conocía a mi papá y la casa de mi papá. Él me hacía creer que me tenía cariño y, además, a mi familia. Yo no podría estar con una persona que odia a mi madre, yo no podría estar con una persona que luego va a hacer un grupo que aborrece a los míos (...) él se mostraba como otra persona, la gente doble cara es peor que la gente mala”, manifestó en el mencionado espacio conducido por Milagros Leiva.

“No entiendo por qué es popular odiar. Hay que odiar a Carla García, hay que odiar a Alan García, aún muerto, ¿no? Hay gente que se sostiene en el odio hacia una persona que murió hace dos años”, agregó.