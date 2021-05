Masacre en Vraem: Ministra Esparch asegura despliegue de patrullas hasta dar con responsables

Esta mañana, la ministra de Defensa, Nuria Esparch, reiteró que, según indicios recogidos por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, un comando del grupo terrorista Sendero Luminoso, fue el que asesinó a las 16 personas, entre ellas 4 menores, y dejó volantes, en la localidad de San Miguel del Ene, en el Vraem.

"Hemos desplegado una serie de patrullas en la zona hasta dar con los responsables porque quiero decirlo con toda claridad: esto no se va a quedar así, esto es una herida muy profunda que nos han hecho a los peruanos, no solamente a San Miguel del Ene (Vraem) y esto definitivamente no se va a quedar así", señaló.

Asimismo, Esparch Fernández, en entrevista con RPP, reiteró que las personas que ejecutaron este asesinato lo hicieron bajo órdenes del camarada 'Carlos', indicó también que se reunió con autoridades de la zona para asegurarles el compromiso del Estado "de estar permanentemente en la búsqueda de los responsables de este crimen terrible".