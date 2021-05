Hermana de licenciado del Ejército asesinado en el Vraem: “No creo que sea ajuste de cuentas”

María Ortega, hermana de uno de los 16 fallecidos en la masacre del Vraem, descartó que su hermano Sadith Ortega Pinedo haya sido víctima de un ajuste de cuentas.

“Yo pienso que tiene que ver con los terroristas; no creo que es ajuste de cuentas porque me parece muy raro, justo ahora que todos estamos en tiempos de campaña y tantas cosas que se dicen; no creo en esa versión, porque si fuera ajuste de cuentas, ¿por qué atentaron contra niños, mujeres y jovencitos en el lugar?”, cuestionó la hermana del sargento de segunda del Ejército en una entrevista para Perú 21.

DRAMÁTICO TESTIMONIO:

Según pudo conocer, su hermano habría tratado de salva su vida hasta el último momento ya que su cadáver fue hallado cerca al río, con signos de haberse arrastrado.

“Ese día se fue a tomar con los amigos como cualquier joven que se divierte, y se fue al lugar. Tal vez ni se imaginaba (lo que sucedería en ese sitio). (…) Su compañero me dio la noticia de su muerte. Me dice que él ha querido escapar, pero le han dado el último tiro cuando estaba por la orilla del río. Seguro se ha querido lanzar”, contó.