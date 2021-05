11.615 personas intervenidas por incumplir las medidas por pandemia, informó el Mininter

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que el domingo 9 de mayo, Día de la Madre, hasta las 6 de la mañana del último lunes, se intervinieron a 11.615 personas en los distintos operativos realizados a lo largo del territorio nacional, por incumplir las medidas impuestas por el Gobierno que buscan frenar la propagación del coronavirus en el país.

El ministro Elice señaló que el alto mando de la PNP trabaja de manera articulada con autoridades locales y la ciudadanía para frenar la delincuencia y la desobediencia de la ciudadanía en las calles durante la emergencia sanitaria.

MULTAS APLICADAS

En lo que va del año, la PNP aplicó 314.510 multas a quienes cometieron infracciones, tales como transitar por la calle en horarios no permitidos y sin pase laboral, circular en vehículos particulares sin autorización, no usar mascarilla, no portar el documento nacional de identidad o no respetar el distanciamiento establecido.

El ministro Elice exhortó a todos a respetar las medidas dictadas por el Ejecutivo para hacer frente a la pandemia.