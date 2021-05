Exportaciones peruanas superan niveles pre-pandemia

Las exportaciones agropecuarias, por ejemplo, ascendieron a US$ 1.808 millones, creciendo 13% respecto al año pasado.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que las exportaciones peruanas, registradas en el primer trimestre del 2021, han demostrado una importante recuperación, logrando superar los niveles alcanzados antes de la pandemia de la Covid-19.



El año pasado, tras la declaratoria de emergencia sanitaria por la propagación del virus en el país, las exportaciones peruanas cayeron 10 % en el primer trimestre (de US$ 10.943 a US$ 9.895 millones) y más de 40 % en el segundo trimestre, registrando en este último periodo el valor trimestral más bajo de los últimos años (US$ 6.678 millones).



En el 2021, diferentes sectores de la economía peruana, entre ellos agropecuario, textil y químico, registraron en el primer trimestre valores de exportación que superaron las cifras registradas en el año 2020 (pandemia) y 2019 (pre-pandemia).

Uno de los sectores más afectados por la pandemia, y que hoy ha superado dicha situación, es el textil-confecciones. Las exportaciones de este rubro descendieron de US$ 286 millones en el primer trimestre de 2020, a US$ 100 millones en el segundo, para luego arribar hasta US$ 352 millones en el primer trimestre de 2021.



El sector agropecuario, ha seguido creciendo ininterrumpidamente pese a la pandemia, alcanzando valores récord en 2020, y registrando nuevamente un récord de exportación en este 2021. En el primer trimestre de 2021, las exportaciones agropecuarias ascendieron a US$ 1.808 millones, creciendo 13% respecto al año pasado.

PRODUCTOS CON IMPORTANTE CRECIMIENTO



Existen diversos productos cuyo crecimiento respecto a los niveles pre-pandemia son destacables dentro de la canasta exportadora peruana. Por ejemplo, en la industria manufacturera, están los productos plásticos, que crecieron 14 % respecto al año 2019 (pre-pandemia). Igualmente, la exportación de neumáticos de caucho creció 99 % respecto al año 2019. Le sigue la exportación de alambre de cobre que aumentó 85% respecto a 2019.



En el sector textil, la exportación de prendas de vestir aumentó 3 % respecto al año 2019. Mientras que, en el caso del sector agropecuario, resalta el crecimiento sostenido del jengibre, que creció 324 % respecto al 2019, palta (+174 % respecto al año 2019) y uva (+50 % respecto al 2019).