Cifra récord: más de 8 mil intervenidos en una semana por infringir normas sanitarias

El ministro de Cultura, Alejandro Neyra, lamentó el incremento de la cifra de intervenidos a nivel nacional por violar las disposiciones del Gobierno, las cuales buscan evitar la expansión del coronavirus.

“La lucha contra la Covid-19 es una responsabilidad compartida con la ciudadanía y por eso es fundamental que se cumpla con las medidas que se han establecido frente la pandemia, porque el objetivo es protegernos todos, y evitar la propagación del virus”, señaló durante la conferencia de prensa.

CIFRAS A NIVEL NACIONAL:

El titular de Cultura señaló que, durante la última semana, la Policía Nacional ha intervenido a 8872 personas por infringir las normas sanitarias, y que se han aplicado 3497 sanciones económicas.

En lo que va del año, la cifra total de intervenciones se elevó a 904 764. En este mismo periodo se han aplicado 305 mil multas por infracciones como transitar en horarios no permitidos y sin pase laboral, circular en un vehículo particular sin autorización, no usar mascarilla, no respetar el metro de distancia o por no portar DNI.