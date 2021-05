Más de 850.000 personas intervenidas por burlar la emergencia sanitaria en lo que va de año

El ministro del Interior, José Elice, informó que en lo que va de año la Policía Nacional del Perú (PNP) intervino a 852 604 personas por incumplir las restricciones dictadas por el Gobierno que buscan frenar la propagación del coronavirus en el país.

Además, explicó que desde el 29 de abril hasta las 6:00 a.m. del 30 de abril, 6.513 ciudadanos fueron intervenidos por el mismo motivo.

Durante el 2021 se impusieron 290 304 multas a quienes cometieron infracciones como transitar en horarios no permitidos y sin pase laboral, circular en vehículo particular sin autorización, no usar mascarilla, no respetar el metro de distancia o no portar el DNI.