Panamericanos Lima 2019: convocan a voluntarios para apoyar en proceso de vacunación

El Proyecto Legado dio inicio a la convocatoria de más de 16 mil voluntarios que fueron considerados el corazón de Lima 2019, gracias a su valioso aporte en la organización y desarrollo de los mejores Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de la historia.

Esta vez son llamados a formar parte del nuevo Plan Nacional de Vacunación contra la Covid-19 de adultos mayores en 31 locales de Lima y Callao, para hacer despliegue de la misma amabilidad y entusiasmo demostrado hace casi dos años atrás.

Los voluntarios, entre 18 y 45 años, recibirán una invitación para inscribirse, donde encontrarán un formulario de actualización de datos. En caso no la reciban o tengan dudas pueden escribir al siguiente correo electrónico: voluntariado@legado.gob.pe

Una vez convocados, recibirán capacitaciones de manera virtual y cumplirán una jornada diaria de 6 horas en la sede a su elección, acumulando al menos 5 jornadas al mes.

Es importante tener en cuenta que pueden participar ex voluntarios de los Juegos Lima 2019 que no tengan comorbilidad, que no sean consideradas personas de riesgo y no tengan antecedentes policiales ni judiciales.

En el marco de la pandemia, los participantes recibirán equipos de protección personal (EPP), seguro contra accidentes, así como una acreditación y certificado de participación, además tendrán como beneficio, un vale de alimentación.

SOBRE EL ROL DE LEGADO EN LA VACUNACIÓN

A través del Decreto de Urgencia 043-2021, publicado el jueves 29 de abril, en las Normas Legales de El Peruano, el Ejecutivo encargó al Proyecto Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos la función de operador logístico en la implementación del Plan Nacional Actualizado de Vacunación contra el COVID-19.

Esta nueva labor encomendada a Legado, a pedido del Ministerio de Salud, comprende la planificación, contratación, organización, almacenamiento, transporte, distribución y monitoreo del proceso logístico y de soporte de la vacunación para garantizar la inmunización de la población contra la pandemia. Vale resaltar que la operación logística no comprende al proceso de adquisición de vacunas, así como tampoco la vacunación de la población, salvo requerimiento expreso de las autoridades.

De esta manera, Legado, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) suma esfuerzos nuevamente con el Ministerio de Salud (MINSA) gracias a su experiencia en operación de infraestructura temporal y gestión ágil, adquirida durante la realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.