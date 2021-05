Tarjetas vencidas del Banco de la Nación extenderán su vigencia hasta fines de mayo

Sin embargo, no podrán usarse en comercios afiliados a Visa ni en los cajeros automáticos de otros bancos, anunció la entidad.

El uso de tarjetas vencidas del Banco de la Nación hasta el pasado 30 de abril se extenderá hasta el miércoles 31 de mayo a través de cajeros automáticos, agentes MultiRed, aplicación y ventanillas.

No obstante, estas tarjetas de débito no podrán ser usadas en comercios afiliados a Visa, ni en los cajeros automáticos de otros bancos. La entidad había indicado antes que el cambio de las tarjetas se podrá realizar tras vencerse el plazo.

Por ello, sugirió no acudir antes al banco para evitar aglomeraciones. En caso de ser necesario, el horario de atención en 81 agencias del banco es de 6 AM a 5 PM de lunes a viernes. los sábados la atención es de 8 AM a 1 PM.

