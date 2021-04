Fiestas Covid-19: más de 2 mil personas han sido intervenidas en lo que va de abril

El ministro de la Producción, José Luis Chicoma, informó hoy que a la fecha 815,479 personas fueron detenidas en lo que va del año para frenar la propagación del coronavirus en el Perú. Todo esto como parte de los operativos que realiza la Policía Nacional (PNP) en cumplimiento con las disposiciones establecidas por el Gobierno.

En conferencia de prensa, precisó que durante abril 2,376 personas han sido intervenidas en diversas partes del país por participar en las llamadas 'fiestas covid'. "Solo el último fin de semana fueron intervenidas 10,229 personas por desacato de la cuarentena", señaló. El ministro exhortó a la ciudadanía a actuar con responsabilidad.

Señaló que entre febrero y en lo que va de abril se aplicaron 279,558 multas a los infractores por transitar en la calle sin pase laboral, circular en un vehículo particular sin autorización, salir de casa sin justificación en horarios no permitidos, no usar mascarilla, no respetar el distanciamiento social o no estar debidamente identificados.