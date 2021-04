Hace una hora

La Libertad: denuncian invasión y huaqueo en sitio arqueológico Cerro Oreja

El sitio arqueológico Cerro Oreja tiene una extensión de alrededor de 120 hectáreas y tuvo una ocupación Salinar (500-200 a. c.), Moche (150 - 700 d. c.) y Chimú tardío (1300-1450 d. c.).