Sagasti sobre baja aceptación: “No estamos en un concurso de popularidad”

El presidente de la República, Francisco Sagasti, se refirió a los resultados de un sondeo que indicaba una baja aprobación por parte de la ciudadanía, a poco más de 3 meses para culminar su mandato.

Desde Pucallpa, donde hizo la entrega de 21 990 dosis de la vacuna de AstraZeneca para inmunizar a adultos mayores, señaló que su trabajo no se trata de una cuestión de popularidad, y que sus intereses están enfocados en frenar el avance en los contagios por la COVID-19.

“Nosotros estamos gobernando para la ciudadanía en general, y si bien las encuestas son siempre una señal valiosa, no estamos preocupados. No estamos en un concurso de popularidad ni de aprobación. Estamos preocupados por trabajar en serio, muchas veces en silencio, porque a veces no hay cosas que decir, porque no se han concretado todavía”, resaltó el presidente.