Minsa aclara que no envió plantas generadoras de oxígeno a Lambayeque

El Ministerio de Salud se pronunció sobre las declaraciones del gobernador de Lambayeque, Luis Díaz Bravo, quien aseguró que esta región no recibió ninguna planta de oxígeno por parte del Gobierno.

El titular de esta cartera, Óscar Ugarte, aclaró que el no afirmó que el Minsa haya hecho entrega de estas herramientas, sino que hizo mención del envío de 50 balones de oxígeno, 7 camas UCI completas y un técnico.

“Probablemente el gobernador de Lambayeque no ha escuchado las declaraciones que yo hice (…) yo mencione que en la región habían cinco plantas, yo no dije que esas las había enviado el Ministerio de Salud, en realidad tienen 6 plantas; lo que pasó es que la (planta) más grande que está en el hospital regional se malogró, cuando nos informaron de esto y el gobernador no hace mención alguna, enviamos 50 balones de oxígeno, 7 camas UCI completas y un técnico que ayudó a la reparación de esa planta”, sostuvo Ugarte.

Añadió que el Ministerio de Salud sí ofreció una planta de oxígeno adicional a la reparación, la cual está en camino a dicha ciudad. “Se ofreció para ayer pero va a llegar mañana, efectivamente va a llegar mañana pero ese es el ofrecimiento y estamos cumpliendo”, finalizó.