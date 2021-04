Covid-19: restricciones en provincias según nivel de alerta se amplían hasta el 9 de mayo

La jefa del Gabinete, Violeta Bermúdez, anunció hoy la ampliación -por tres semanas más- de las disposiciones actuales del estado de emergencia, las cuales ahora se prolongan hasta el domingo 9 de mayo. Se continuará con el cumplimiento de las medidas según la clasificación de provincias por riesgo de contagio: extremo, muy alto y alto.

"Hemos acordado mantener las medidas restrictivas para cada nivel de riesgo", sostuvo en conferencia de prensa junto a los ministros Óscar Ugarte (Salud), Waldo Mendoza (Economía) y José Elice (Interior). Cabe señalar que ocho provincias están en riesgo alto, 147 en riesgo muy alto y 41 en riesgo extremo.

NIVEL EXTREMO

Para este nivel, los domingos habrá inmovilización social obligatoria estricta y el toque de queda será de 9:00. pm a 4:00 am. La provincia constitucional del Callao y Lima Metropolitana ahora se encuentran en nivel sanitario extremo.

La inmovilización social obligatoria empieza a las 09:00 p.m. y finaliza a las 04:00 a.m. del día siguiente. Está prohibida la circulación de vehículos particulares los domingos, con excepción de aquellos que cuenten con pase vehicular.

NIVEL MUY ALTO

De lunes a domingo, los ciudadanos pueden transitar con normalidad, ya que no hay cuarentena. No obstante, el toque de queda se inicia a las 9 p.m. hasta las 4 a.m. del día siguiente.

También se mantiene prohibida la circulación de vehículos particulares los domingos, con excepción de aquellos que cuenten con pase vehicular.

NIVEL ALTO

El toque de queda rige desde las 10:00 p.m. hasta las 04:00 a.m. del día siguiente. Asimismo se prohíbe la circulación de vehículos particulares los domingos, con excepción de aquellos que cuenten con pase vehicular.