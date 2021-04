Pedro Castillo sufre percance tras acudir a su centro de votación a caballo

El candidato a la presidencia por Perú Libre, Pedro Castillo, protagonizó un incidente cuando se dirigía a su centro de votación cabalgando un caballo. El hecho ocurrió en Tacabamba, Chota (Cajamarca).

El postulante se encontraba montado en una yegua, la misma que se encontraba visiblemente nerviosa por la multitud de personas que rodeaban al candidato. En un momento el animal se encabritó de forma peligrosa y por poco genera un accidente.

Los acompañantes de Pedro Castillo acudieron a ayudar a sujetar al equino e intentar calmarlo para evitar que el candidato caiga. Metros más allá, el postulante decidió bajarse del caballo para continuar su recorrido a pie.

“Bueno, no se puede controlar la aglomeración. Tacabamba es uno de los distritos más poblados de Chota. Me he montado a caballos más difíciles. Ese caballo es de 'sol y arena'... El problema es que ese caballo, al pisar el cemento, se asusta”, señaló Pedro Castillo.