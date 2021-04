Ivan García: fue un "error" haber organizado votación de adultos mayores muy temprano

Hoy se celebran las Elecciones Generales 2021 en todo el Perú donde millones de peruanos elegirán al presidente de la República, vicepresidentes, miembros del Congreso y del Parlamento Andino. Por ello, el analista Ivan García y la politóloga Alexandra Ames cómo se vive la jornada electoral hasta el momento.

García fue un error de la ONPE haber organizado el voto para el adulto mayor entre las 7 y 9 a.m. "Había que calcular que en este contexto se iban a dar casos de miembros de mesas que no se iban a presentar y esto iba a generar convocar a los que estaban en los primeros lugares", sostuvo.

Respecto al ausentismo, señaló que este puede haberse incrementado en estos comicios. "Evidente será un indicador importante sobre el grado de participación vs. no participación". Agregó que otra señal tiene que ver con la instalación de mesas de sufragio frente a aquellas que no pudieron instalarse.

"SE DEBIÓ PREVER"

De igual forma, Ames indicó que era demasiado previsible que hayan demoras para instalar las mesas se sufragio. "Esto es algo que se debió prever porque ya se sabe, tomando en cuenta que estamos en pandemia", indicó. Precisó que las condiciones no son muy alentadoras para los electores.