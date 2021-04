Inseguridad ciudadana golpea duramente al país

Otra pandemia igual de letal y que viene golpeando al país desde hace varios años es la denominada inseguridad ciudadana.

“La delincuencia en el Perú y la inseguridad ciudadana no es de ahora, viene de mucho tiempo atrás. Los tipos de delitos que se han venido cometiendo han sido distintos en vista que los objetivos de los ladrones no eran los mismos. Antes no se contaba con aparatos de última tecnología, no habían las cabinas de internet”, señaló Óscar Valdes, exministro del Interior.

No solo Lima Metropolitana es blanco de la delincuencia sino también varias ciudades a nivel nacional. Según información del Ministerio del Interior, en 2019 existían 120 distritos considerados los más peligrosos por ser vulnerables al crimen y la violencia.