Elecciones 2021: consulte AQUÍ en dónde y a qué hora le corresponde votar

Este domingo 11 de abril se llevará a cabo en el Perú las Elecciones Generales 2021, donde se elegirá al próximo presidente, miembros del Congreso de la República e integrantes del Parlamento Andino para el periodo 2021-2026. Es por ello que es importante que conozcas tu lugar de votación para evitar cualquier contratiempo:

Ingresa a consultamiembrodemesa.eleccionesgenerales2021.pe.

Una vez dentro de la plataforma, digita tu número de DNI en el rectángulo blanco que está ubicado debajo de “Consulta tu Local de Votación y si eres Miembro de Mesa”.

Haz clic sobre “Consultar”.

Segundos después serás dirigido a una ventana donde se te mostrará cuál es tu local de votación, con su respectiva dirección. Además, se te indicará el número de tu mesa de sufragio y el tipo de voto que ejercerás.

También se te sugerirá imprimir y/o anotar los datos revelados para que el día de las elecciones puedas ubicar rápidamente tu mesa, pabellón y número de orden en la relación de electores.

RecuerdE que para las elecciones presidenciales 2021, la oficina de procesos electorales amplió el horario de votación: de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. Además, propuso horas escalonadas de sufragio y redujo el aforo en los locales de votación en 50 % para garantizar una jornada segura y evitar contagios de COVID-19.

¿EN QUÉ HORARIO VOTAR?

La ONPE recomendó que en las dos primeras horas (7 a.m. – 9 a.m.) asista a votar la población vulnerable: adultos mayores, personas con alguna discapacidad o enfermedad subyacente.

Entre las 9 a.m. y las 7 p.m. se realizará un pedido de asistencia escalonada según el último número que figura en el DNI. En esa línea, entre las 9 a.m. y las 10 a.m. acudirán los electores cuyos DNI terminen en el número 1, de 10 a.m. a 11 a.m. irán los que concluyen 2 y así sucesivamente.