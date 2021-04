Decenas de personas participaron de fiesta patronal en San Martín

Pese a que el país afronta una segunda ola de contagios por la COVID-19 y que el departamento de San Martín figura bajo el nivel de alerta sanitaria muy alta, los vecinos del centro poblado Santiago de Borja, en el distrito de Barranquita, provincia de Lamas, participaron de una fiesta patronal en honor al Cristo de Logroño.

El desacato a las medidas dispuestas por las autoridades quedó registrado en video y fue compartido en las redes sociales, donde se logra observar a decenas de personas de todas las edades aglomeradas y en muchos casos sin mascarillas.

Una autoridad edil estaría detrás de este desacato

Sobre este caso en particular, Consuelo Rodríguez, subprefecta distrital, indicó que sería el alcalde vecinal de Santiago de Borja, quien habría invitado a la población a esta festividad, en el marco de la Semana Santa, según la información que ha podido recoger.

“Totalmente la gente es insensible, aquí hay muchos casos ahorita y la Policía Nacional no tiene la logística para desplazarse. El patrullero de la comisaría está en el depósito malgrado. Cuando he averiguado, me dijeron que el alcalde vecinal de Santiago de Borja estuvo invitando con un autoparlante”, manifestó. (Con información de RPP)