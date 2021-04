Semana Santa: más de 9 mil detenidos el fin de semana por infringir normas

Pese a los altos índices de contagios de Covid-19, existe un gran número de personas que se niegan a acatar las medidas dispuestas por el Gobierno, las cuales buscan frenar el avance de la pandemia.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, informó que solo los feriados 3 y 4 de abril se intervinieron a 9648 personas por desacato a las medidas restrictivas.

En este mismo periodo, la Policía Nacional aplicó 5337 multas por infracciones al estado de emergencia

Las regiones con menos intervenciones fueron Ucayali (16) y Tumbes (28). Todo lo contrario ocurrió en Arequipa que tuvo 2005 personas intervenidas, le sigue Cajamarca (1486), Lima (1126), Huánuco (499), Loreto (476), San Martín (376) y Madre de Dios (285).

INTERVENCIONES EN LO QUE VA DEL 2021

El titular del MTC también lamentó que desde enero hasta la actualidad se haya superado el medio millón de intervenidos en los distintos operativos policiales, de los cuales 11 877 se encontraban en las denominadas ‘fiestas Covid’. De este número 2180 intervenciones fueron en Lima.

Respecto a las multas, entre febrero y abril se aplicaron 186 115 sanciones económicas por infracciones como transitar en horarios no permitidos y sin pase laboral, no portar el DNI, circular en vehículos particulares sin autorización, no usar mascarilla o por contribuir a las aglomeraciones.