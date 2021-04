Ministro de Salud se pronunció acerca de la vacunación irregular en colegios profesionales

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, dio declaraciones acerca de la vacunación irregular en los colegios profesionales, luego de que psicólogos, nutriólogos, odontólogos, entre otros, denunciaran que se está priorizando solo a cierto grupo y no a la población vulnerable.

“La vacunación se ha hecho de acuerdo a las instituciones donde trabajan los profesionales, o sea los hospitales del Minsa, entre otros, ahí nos dimos cuenta que hay médicos u odontólogos u otros que trabajan solo en su consultorio. Hemos reordenado a través de los Colegios Profesionales, ahora se ha denunciado que hay irregularidades, y estamos resolviendo”

“En estos días se culminará la inmunización de todos los profesionales de salud que contará con nuestra supervisión y la Contraloría General de la República que está procesando esta vacunación”, agregó. Así también, mencionó que nadie se quedaría sin vacunarse y “esa es la idea principal que se quiere transmitir”.

INMUNIZACIÓN IRREGULAR

Desde el pasado 30 de marzo se viene inmunizando a miles de agremiados de once colegios profesionales de la salud, muchos de los cuales no cumplen con los criterios del Plan Nacional de Vacunación al no formar parte de la primera línea ni encontrarse dentro la población vulnerable.

De acuerdo al grupo de profesionales, solo la Defensoría del Pueblo respondió y pidió la intervención del Ministerio de Salud para que resuelva la vacunación VIP que se estaba dando en los Colegios. En tanto, las instituciones han rechazado las acusaciones por parte de sus agremiados.