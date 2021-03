Debate Presidencial: Alberto Beingolea cuestiona cantidad de dinero de campañas de contendores

Hoy se realizó la primera fecha del debate presidencial, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Al respecto, el candidato presidencial por el Partido Popular Cristiano (PPC), Alberto Beingolea, calificó de “impresionante” el gasto en las campañas de sus contendores Verónika Mendoza y George Forsyth.

“Me he quedado sorprendido con algunas campañas presidenciales, pero la cantidad de dinero que ha tenido mi adversaria [Verónika Mendoza] o George Forsyth es impresionante. Yo no tengo tanta publicidad en la calle”, dijo durante su intervención en el bloque de lucha contra la corrupción.

“De los millonarios ya sabíamos. López Aliaga y Acuña tienen mucha plata. Pero ellos [Mendoza y Forsyth] tendrán que explicar de dónde sacan tanto dinero”, apuntó. Sobre el postulante de Victoria Nacional, Beingolea Delgado fue más allá, y criticó su discurso sobre “los políticos de siempre”.

“UTILIZA UN PARTIDO ANTIGUO”

“No podemos decir ‘lo mismo de siempre’ cuando tenemos un candidato que ha sido 10 años regidor de La Victoria, y después dejó a su pueblo abandonado”, señaló. Para Beingolea, Forsyth “utiliza un partido tan antiguo como el de Humberto Lay, simplemente cambiándole el nombre”.