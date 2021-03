Minsa sobre ivermectina: OMS dice que no tiene utilidad por lo tanto no vamos a continuar

Luego de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) desaconsejara el uso de la ivermectina, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, afirmó que no se continuará con la utilización de este fármaco antiparasitorio en la prevención o el tratamiento del covid-19 por fuera de los ensayos clínicos controlados.

Remarcó que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay estudios que revelan que “no tiene el efecto positivo” cuando se emplea este medicamento. “(...) Nosotros nos vamos a seguir rigiendo por las normas internacionales y las recomendaciones de los órganos competentes”, sostuvo.

“No, lo que dice la OMS es que no tiene utilidad por lo tanto no vamos continuar”, señaló al ser consultado si el Minsa avalará su uso. Janet Diaz, jefa del equipo clínico a cargo de la respuesta contra el covid-19 de la OMS, dijo que la entidad emitirá la próxima semana sus recomendaciones al respecto.

POSTURA DE LA EMA

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) desaconsejó la utilización de la ivermectina en la prevención o el tratamiento del SARS-CoV-2 por fuera de ensayos clínicos controlados. A través de un comunicado, informó que “concluyó que los datos disponibles no apoyan su uso para el COVID-19 por fuera de ensayos clínicos”.