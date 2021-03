Ministro Neyra: 10,572 detenidos por participar en 'fiestas covid-19' en lo que va del año

El ministro de Cultura, Alejandro Neyra, informó hoy que a la fecha 604,925 personas fueron detenidas en lo que va del estado de emergencia para frenar la propagación del covid-19 en el Perú. Todo esto como parte de los operativos que realiza la Policía Nacional (PNP) en cumplimiento de las disposiciones del Gobierno.

Asimismo, precisó que se aplicaron 156,252 papeletas a los infractores por transitar en la calle sin pase laboral, circular en un vehículo particular sin autorización, salir de casa sin una justificación en horarios no permitidos, no usar mascarilla, no respetar el distanciamiento social o no estar debidamente identificados.

Del mismo modo, Neyra precisó que otras 10,572 personas han sido intervenidas en diversas partes del país por participar en fiestas COVID-19, pese a las restricciones. "Una cifra que solo en Lima asciende a más de 1900 personas".